Reservistas marcharon contra políticas de seguridad de presidente Petro: “Hemos retrocedido 25 años”

En la tarde de este miércoles, 10 de mayo de 2023, varios militares y policías de la reserva activa protestaron contra el presidente Gustavo Petro en la Plaza de Bolívar, centro de Bogotá . Los reservistas llegaron allí asegurando que está en riesgo la seguridad de Colombia.



Lo primero que hicieron fue retirar las banderas que estaban atadas a la estatua de Bolívar para poner en las manos del libertador otro estandarte. Ellos, que criticaron las políticas de seguridad del Gobierno nacional, estaban vestidos con prendas camufladas y de color verde oliva.

“El país va para atrás. Como reservas sentimos que hemos retrocedido 25 años”, sostuvo Jorge Eliécer Escobar, integrante de la reserva activa.

Sin distinción de grados, se unieron para reclamar que a la fuerza pública se le permita cumplir con la misión constitucional de combatir el crimen y defender a la población. Para ellos, los uniformados no pueden seguir con las manos atadas.

“Estamos con las familias de los soldados asesinados, estamos haciendo patria y estamos haciendo institucionalidad. Estamos respaldando a las instituciones y sobre todo estamos respaldando a la Constitución”, agregó Juan Carlos Castillo, reservista.

Los reservistas también le pidieron al presidente Gustavo Petro respeto por el equilibrio de poderes, teniendo en cuenta su más reciente cruce con Francisco Barbosa, fiscal general de la Nación.

Petro ordenó un “ataque decidido a la economía ilícita”

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, señaló que, en medio de la política de paz total, la orden a la fuerza pública es la de atacar a los grupos narcotraficantes y a sus cúpulas. Las palabras del jefe de Estado fueron mencionadas durante el aniversario del Comando General de las Fuerzas Militares, que lleva 72 años trabajando con inteligencia militar.

Durante este acto, el presidente Gustavo Petro felicitó a los miembros de ese comando y habló de las estrategias del Gobierno nacional en medio de la lucha contra las drogas. Además, hizo referencia a ese uso del término “negociación”, que fue mencionado por Luis Fernando Velasco, ministro del Interior.

“No se puede quedar quieto, no puede esperar. La función de la fuerza pública es, por orden del presidente de la república, destruir la economía ilícita en su cúpula, en donde toca. Ahí no puede haber confusión. Si hablan de un cese al fuego, no es un cese al fuego a la economía ilícita, es lo contrario, es el ataque decidido a la economía ilícita lo que puede permitir que un grupo X o Y diga ‘bueno, llegó el momento de dejar de disparar porque vamos a hablar’”, indicó el jefe de Estado.