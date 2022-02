Yhonier Leal y su acuerdo con la Fiscalía: ¿cuántos años le rebajarán finalmente?

El preacuerdo que Yhonier Leal hizo con la Fiscalía General se revelará en las próximas horas. Se le imputaron los cargos de homicidio agravado y ocultamiento de material probatorio, lo que le daría una pena de entre 45 y 50 años de cárcel, aunque esta podría verse reducida.

Sin embargo, el abogado de las víctimas (las hermanas de Marleny Hernández, mamá de Mauricio Leal) aseguró que el confeso asesino ha estado llamándolas con el fin de presionarlas para que no le sea imputado el delito de tortura, lo que afectaría el acuerdo.

“Necesita que ellas me revoquen el poder que me confirieron para que las representara como víctimas porque me he convertido en un obstáculo para la negociación que él está adelantando con la Fiscalía General de la Nación”, dijo Elmer Montaña.

Según él, el preacuerdo de Yhonier Leal es “sobre el lugar de reclusión donde lo van a llevar, parece que va a ser muy bueno para que pueda desarrollar allí un proyecto y pueda tener mayores beneficios de rebaja”.

Reveló además que, en las llamadas que el confeso asesino les ha hecho a sus tías desde el búnker de la Fiscalía, les ha dicho que es inocente, algo que al jurista le parece “incoherente” porque si eso es verdad “¿para qué va a hacer un preacuerdo?”.