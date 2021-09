Conductor de bus se estrelló tras ser baleado por delincuentes en Barranquilla

En la Clínica General del Norte de Barranquilla permanece Israel Vega, el conductor de bus que se estrelló contra otro carro poco después de haber sido baleado por delincuentes.

Una cámara de seguridad registró el momento en el que el hombre choca con una camioneta que iba saliendo a una transitada vía.

Las autoridades dijeron que los delincuentes que le dispararon al conductor de bus abordaron el vehículo haciéndose pasar por pasajeros.

"Uno de estos desenfunda un arma de fuego e impacta al conductor, esta persona es trasladada hasta un centro asistencial", detalló el coronel Álex Suárez, comandante operativo (e) de la Policía de Barranquilla.

Un familiar del conductor de bus contó que la víctima "caminó hasta la ambulancia, hasta donde le prestaron los primeros auxilios, tocándose con su mano la herida".

La Policía analiza los videos de las cámaras de la zona para identificar a los responsables del crimen y esclarecer si tendría relación con los recientes ataques contra el sector transporte, que denuncia ser blanco de extorsiones, lo que ha generado protestas y bloqueos.

El familiar del conductor de bus dice que no tienen otra opción que salir "a ganarnos la vida, porque tú sabes cómo es la situación, si no trabajamos pues a la casa no nos llegan las cosas".

Con este caso serían cinco los atentados que han sufrido las personas de este gremio en Barranquilla.