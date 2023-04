¿No hay recursos para implementar acuerdo de paz con las FARC? Estas son las cuentas

Uno de los hechos más relevantes de la semana que termina fueron las declaraciones del presidente Gustavo Petro sobre los recursos para la implementación del acuerdo de paz que se firmó con la extinta guerrilla de las FARC en 2016.



El mandatario aseguró que quería aplicar el acuerdo de paz, pero que este costaba 150 billones de pesos y que no había plata para ello.

Frente a esta declaración es importante saber cómo fue planeado el presupuesto para poner en marcha lo que se firmó en La Habana y cuál ha sido su ejecución.

En el 2018 se determinó que se necesitaban 129,5 billones de pesos para ejecutar en un plazo de 15 años. Los recursos saldrían del presupuesto general de la nación, Sistema General de Participaciones, regalías, cooperación internacional, sector privado y recursos propios de las entidades territoriales.

¿Cuánto se ha implementado?

Según la Contraloría, entidad encargada de hacer el seguimiento, en los primeros 5 años se ejecutó el 25% del presupuesto. Siguiendo ese ritmo, el acuerdo de paz se implementaría en 20 años y no en 15.

Es decir, va lenta, pero no está en ceros. De hecho, en el Plan Nacional de Desarrollo del gobierno de Iván Duque se incluyeron 37,1 billones para la implementación, algo que fue ordenado por la Corte Constitucional.

Según las cuentas de la Contraloría, se ejecutó más de la mitad de ese monto, pero falta ver su informe de seguimiento hasta 2022.

En el actual Plan Nacional de Desarrollo que está tramitando el gobierno del presidente Gustavo Petro hay una partida por 50,4 billones de pesos para la paz. De hecho, así lo dijo el ministro del Interior, Alfonso Prada, en su cuenta de Twitter en febrero de 2023.

Es decir, la situación no es blanca ni negra. Es cierto que la implementación del acuerdo de paz costará más de lo que se estipuló en su momento, pero no es cierto que no haya ni un peso para poder hacerlo.

Las declaraciones de Gustavo Petro

El mandatario cuestionó si el acuerdo de paz se realizó teniendo en cuenta su viabilidad financiera o si solo se hizo para lograr el desarme de ese grupo armado ilegal.

“Yo he dicho: ‘¿se firmó ese acuerdo con intención de aplicarlo o con la intención de desarmar las FARC y punto, y después a la colombiana refundir todas las cosas?’. Porque sí, como yo no soy de ese estilo, ahí sí fallé porque no aprendí esas maromas”.

Y agregó: “Yo sí quiero aplicar el acuerdo de paz, pero vale $150 billones. Si lo firmó el gobierno de Santos a nombre del Estado, es un acuerdo estatal, no gubernamental, de acuerdo a la doctrina jurídica al respecto, y la sociedad queda ahí representada por el Estado. Entonces, díganme ustedes, ¿de dónde voy a sacar $150 billones?”.