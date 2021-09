En 37 municipios de Colombia no han reportado muertes por COVID-19. Habitantes de dos de estos lugares dicen que los protocolos de bioseguridad han sido esenciales para evitar que el virus los afecte.

Una de esas poblaciones es Sativasur, en Boyacá, con más de mil habitantes, donde no ha habido un solo fallecimiento por el coronavirus y solo han registrado 16 contagios, todos recuperados.

Tatiana Salas, una de las residentes, afirma que "en este pueblo hemos sido muy disciplinados con el lavado de manos, con el tapabocas, con el distanciamiento".

En el parque principal de Sativasur se instaló la imagen del Señor de los Milagros, en homenaje a las víctimas que ha dejado el COVID-19 en el mundo.

Ayudas alimentarias, transporte, internet para estudiantes y elementos de bioseguridad han llegado a familias por cuenta de las autoridades municipales para evitar al máximo la entrada del virus.

Édison Aparicio, alcalde del municipio, afirma que "nosotros los sativasureños hemos salido invictos gracias a la responsabilidad y a la disciplina de la gente y gracias a las ayudas que hemos podido dar".

Publicidad

Según las autoridades, la vacunación masiva ha sido uno de los factores más importantes para lograr, no solo la reducción de muertes en Boyacá, sino los casos positivos de COVID-19.

37 municipios de Colombia no han reportado muertes por COVID-19 y a ellos se suma el área no municipalizada de El Encanto, en el Amazonas, en donde su población ya se encuentra vacunada y, al igual que en Leticia, no se registran contagios y tampoco fallecidos.

El panorama fue distinto en febrero de este año.

En esa época inició la vacunación contra el COVID-19 “para todos los mayores de 18 años, pasábamos por un momento muy crítico, muchos fallecimientos, mucho contagio, la transmisión estaba en un nivel máximo”, dijo Edwin Velásquez, coordinador del PAI COVID-19 del Amazonas.

Afirmó que “el número de muertes ha disminuido y en esta ocasión no tenemos casos activos en el departamento”.

Y es que desde el 9 de septiembre no se registran fallecimientos en el Amazonas.

Publicidad