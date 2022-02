Inflación y escasez de efectivo en cajeros: ciudadanos rusos sienten efectos de sanciones económicas

Inquietos, pero pacientes, ciudadanos de Rusia hacen largas filas frente a los cajeros automáticos. Ya sienten que las sanciones impuestas a los bancos de su país los afectarán a ellos.

"Desde el jueves, todo el mundo ha estado corriendo de un cajero automático a otro para conseguir efectivo. Algunos tienen suerte, otros no tanto", explica Pyotr, un residente de San Petersburgo. Temen que las tarjetas dejen de funcionar o que impongan restricciones a los retiros.

"Esas consecuencias son realmente muy desagradables. Solía ​​vivir en el siglo XXI con tarjetas bancarias. Todo está instalado en mi teléfono inteligente, todas las aplicaciones bancarias. No he usado efectivo durante cinco años, probablemente me impactará mucho", agrega Igor, residente en Moscú.

Su dinero hoy vale mucho menos. El rublo ha perdido más del 20 por ciento de su valor frente al dólar y al euro. Pero, además, empieza a haber escasez de efectivo. Las autoridades y los prestamistas intentan mitigar los temores. pero las señales son oscuras.

El mercado bursátil está cerrado por el temor a una caída en picada de los títulos de las empresas rusas.

El Banco Central de Rusia anunció el lunes en un comunicado que subirá su tasa de interés de referencia en 10,5 puntos porcentuales, llevándola a 20%.

Y, como si fuera poco, el Banco Central Europeo confirmó que la filial europea del banco ruso Sberbank, uno de los más influyentes, está en "quiebra o en probable quiebra" debido a los "significativos" retiros de depósitos de los últimos días por el temor ante el conflicto en Ucrania y las sanciones.

¿Cómo afecta la salida de Rusia del código Swift a Colombia?

Las acciones bélicas de Rusia contra Ucrania están provocando que la economía de ese país cada vez se afecte más. La movilización de materias primas disminuye día a día, las tasas de interés subieron al 20 %, y las potencias mundiales europeas decidieron desconectar a los bancos rusos del sistema financiero internacional conocido como Swift.

“El retiro del sistema Swift, que es el sistema de comunicaciones segura entre los bancos, afecta su posibilidad de transferir y hacer operaciones internacionales con otros bancos y demás”, dice Gregorio Gandini, analista financiero.

A la desconexión del Swift, se suma la decisión de limitar el acceso del Banco Central Ruso a sus reservas internacionales. Con esto, el emisor ruso pierde capacidad para defender su moneda y respaldar su economía.

“Esto ha ocasionado que el rublo ruso se haya debilitado de manera bastante importante a niveles históricos, 118 rubros por dólar. Esto llevo al Banco Central de Rusia a duplicar su tasa de interés", según el experto.

“La tasa de cambio de la moneda rusa contra el dólar nos lleva también a aumentos inflacionarios de los bienes que se sigan importando”, agrega Gandini.

Es precisamente la inflación el efecto que también se sentirá en Colombia. Este panorama hace mucho más costoso todo lo que sale y entra de ese país, y Colombia lo paga trasladando esos sobrecostos a los bolsillos de los ciudadanos en los productos que se comercian con Rusia.

“Nosotros el año pasado exportamos a Rusia casi 16 mil toneladas de carne que costaron 63 millones de dólares. A nuestros productores de ganado en Colombia le pagan a través de esos bancos que tienen un código que se llama Swift, igual el banco ruso también tiene ese código Swift; ahora que este desaparece no tenemos cómo efectuar los pagos de exportaciones, pero tampoco de las importaciones que hacemos”, indicó Rodolfo Correa, director del Consejo Nacional del Secretarios de Agricultura.

Colombia también importa de Rusia el 29% de la urea, que es el principal fertilizante agrícola. Ante la situación, nuestro país tendría que buscar otros proveedores, algo que no es rápido y eventualmente sería más costoso.