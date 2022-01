Hasta Arelys Henao se refirió a la trágica muerte de Samuel en su serie

La serie ‘Arelys Henao, canto para no llorar’ , que cuenta la historia de vida de la reina de la música popular, no deja de sorprender. Además de conquistar a los televidentes de Caracol Televisión todas las noches, también los ha llenado de nostalgia.

En el más reciente capítulo, Samuel, el primer amor de Arelys en la bioserie , fue asesinado por un malvado hombre que atormenta a la familia Henao. La sevicia de Patoco fue tal que les ordenó a dos delincuentes que le dispararan y lo lanzaran a un río ante la mirada de la protagonista, interpretada por Mariana Gómez .

Esta escena, una de las más duras de ‘Arelys Henao, canto para no llorar’ hasta ahora, fue tendencia en redes sociales y una de las que se refirió a ella fue la reina de la música popular.

“😥😥😢😢😢😢 adiós, Samuel. Que gran papel @simonsavi19”, escribió Arelys Henao en su Instagram compartiendo imágenes de los protagonistas de la producción.

Por su parte, el mismo Simón Savi, actor que le dio vida a Samuel, le dedicó sentidas palabras a su personaje.

“A través de tus zapatos me enseñaste tantas cosas... Un personaje lleno de coraje, de bondad, de amor. Me llevaste a vivir situaciones y realidades que muchos tristemente viven en un país lleno de dolor y de luchas. Hoy agradezco a la vida el que me haya dado la responsabilidad de inmortalizarte en esta hermosa pero trágica historia. Te estoy eternamente agradecido por todo lo que me regalaste”, escribió.

