Karol G y Feid fueron fotografiados tomados de la mano: ¿se confirma la relación?

En la noche de este viernes, 16 de junio de 2023, las redes sociales explotaron con fotografías que confirmarían una relación entre Karol G y Feid, cantantes urbanos.



Ambos llegaron tomados de la mano a un concierto en Miami, Estados Unidos, y sus fanáticos lo entendieron todo.

Karol G y Feid haciendo pública su relación y a ti nada que te publican mor pic.twitter.com/e2lkam5yrM — R A S P A O' 🍋 (@Raspao__) June 17, 2023

Precisamente, los internautas manifestaron que es una de sus parejas favoritas. No obstante, las opiniones están divididas.

"Siento que esa pareja no da, Karol G es muy bollo", "A los únicos que les debe importar es a ellos", "Cosmo y Wanda lo creen a uno pendejo", "Ya llevan resto de tiempo y hasta ahora lo sacan oficialmente", "Ellos están en otro planeta, en otra dimensión", "Finjan estar sorprendidos", "Estábamos esperando esta foto", aseguraron los usuarios de las redes sociales.

Horas antes de la publicación de estas imágenes, Anuel AA, el ex de Karol G, le volvió a mandar otro mensaje en el que también se vio involucrado Feid.

El puertorriqueño apareció cantando en los premios Tu Música Urbano. Sin embargo, lo que llamó la atención fue un detalle en la camiseta que usaba, pues tenía nada más y nada menos que un mensaje directo a Karol G: "Estás con Feid, pero sabes que eres mía".

Y esa no es la única indirecta reciente por parte de Anuel AA a la intérprete de 'Provenza'. El reguetonero compartió en su Instagram un video en el que aparece una mujer diciendo lo siguiente: "Tú eres mi ex y tú me extrañas. ¿Por qué tú no me lo dices? Estamos aquí los dos perdiendo el tiempo por orgullosos. ¡Llámame!".

Anuel AA acompañó esta publicación con esta frase: "Mami, deja a ese tipo ya, por favor. Yo sé que tú piensas así cuando piensas en mí". Fanáticos de la bichota criticaron al artista y no dejan de llamarlo "hipócrita" y "acosador".

"Normalizan mucho el acoso porque es 'famoso'. Esto es ACOSO, no importa de quién venga", "Déjela en paz, acosador", "Dios mío. Todos deberíamos unirnos y llevar a Anuel a terapia, así sea por las malas", "Eso no decía cuando le montó los cachos" y "Primero vuelvo yo con mi ex, que Karol G con Anuel", fueron algunas opiniones.