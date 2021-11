La tildaron de "devoradora de hombres casados” en una pancarta, pero ella le sacó provecho

Lorena Jara Oroa es una médica veterinaria que se llevó una gran sorpresa después de que, mientras salía de su trabajo en Luque, Paraguay, se encontró una pancarta en la calle en la que había un mensaje nada amigable contra ella.

“Felicidades, Dra. Lorena Jara Oroa. Gran devoradora de hombres casados y destructora de familias. Toda la felicidad del mundo para vos”, rezaba el mensaje.

Sin embargo, Lorena le pidió a sus empleados que le ayudaran a bajar la pancarta y, lejos de querer tirarla a la basura, le dio un nuevo uso, el cual se volvió viral en las redes.

Además de publicar una foto de una parte del cartel, cortó el enunciado que decía “Toda la felicidad del mundo para vos” y lo puso en la celebración de su cumpleaños hace una semana.

“Alguien me dejó ese pasacalles como regalo frente a mi trabajo. El mismo tenía un contenido pintoresco, un mensaje feo y otro lindo. A mí me pareció genial el mensaje lindo y lo utilicé. La otra parte del escrito la dejé de lado. Uno decide a qué darle lugar y a qué no. No tengo razón de darle lugar a cuestiones que ni siquiera son”, declaró la veterinaria en sus redes sociales.

Publicidad



La sospechosa principal de dejar la pancarta con el mensaje es la exesposa del nuevo novio de Lorena Jara. Aunque ella negó haber puesto el letrero, sí confirmó la relación de su expareja con la veterinaria.

“Esto empezó en marzo. Ellos comenzaron a trabajar juntos y ella, siendo funcionaria pública, teniendo su familia y tres hijos, dejó su casa. La pillé como tres veces, los saqué de un hotel”, manifestó para el medio local Extra.

Por su parte, el hombre en cuestión, por medio de sus redes sociales, decidió aclarar lo sucedido indicando que su relación terminó y que fue "un fracaso".

“Aclaro. Soy su ex pareja. Ex marido. Nunca seré expadre. Amo a mis hijos y los amo”, afirmó.

Asimismo, la veterinaria Jara Oroa aclaró que ella nada tuvo que ver con el final de dicho matrimonio.