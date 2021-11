Mujer reportada como desaparecida dice que fue abducida: la hallaron a 60 kilómetros de su casa

Irma Rick es una mujer que vive en La Pampa, Argentina, y que afirma haber sido abducida en la puerta de su casa. No recuerda qué pasó durante las casi 24 horas que desapareció, pero narró lo que ocurrió antes y después de ese tiempo.

La ama de casa habló con el medio Crónica TV y relató su experiencia "de otro mundo".

El esposo de la mujer supuestamente abducida se había ido a trabajar en la mañana y ella dice que tomó “dos o tres mates, siempre me pongo a jugar con el teléfono y, de repente, me empezó a hacer rayas, me interfería el teléfono”.

“De repente empecé a escuchar el viento cuando zumba, ese chiflido fuerte. Entonces salí pensando que a mi marido se le había olvidado de algo”, asegura.

Sin embargo, cuando salió de la casa, donde además se había ido la luz, a 4 o 5 metros de la puerta, sintió “un vierto fuertísimo que parecía que te chupaba” y luego ya no tuvo recuerdos de algo más.

La mujer que sostiene haber sido abducida apareció un día después a 60 km de la casa “sentada en la calle con las piernas extendidas, los brazos arriba de las piernas”.

“No recuerdo el tiempo que estuve sentada”, afirma.

“No sé si era de noche o de día. Atinaba a abrir los ojos y veía cantidad de luces y todo blanco, como si fuera nieve. Esa misma claridad no me dejaba abrir los ojos”, agrega.

Cuando despertó en la calle, narra, “me toqué y tenía el teléfono en el bolsillo, estaba prendido. Cuando lo miré eran las 5:10 de la mañana”.

Ella desapareció a las siete de la mañana del martes 16 de noviembre y apareció el miércoles.

La mujer presuntamente abducida afirma que no podía hablar, por lo que empezó a chatear con sus tres hijos. “Ellos me hacían videollamadas, pero lo único que hacía era mover las manos, no me salían las palabras”.

Según ella, “tengo algo que me han hecho en la cabeza”, un corte largo ya cicatrizado que no sabe cómo se produjo.

“¿Con qué me voy a hacer eso?”, recalcó.

Su esposo y tres hijos, afirma, “están tan sorprendidos como yo” sobre su historia de ser supuestamente abducida, algo de lo que no ha hablado con alguien más.

Se desconoce si la señora padece algún tipo de problema mental u otra condición médica, o si fue víctima de algún ataque por parte de una tercera persona, dicen autoridades.