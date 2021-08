Cura conocido como ‘Santito’, acusado de abusar de monjas, es denunciado por otras dos víctimas

El cura Manuel Pascual, conocido como ‘Santito’, está tras las rejas hace casi dos años, cuando fue acusado por abusar de monjas de la congregación que dirigía, en Argentina. En su momento, las víctimas afirmaron que sus superiores no les creyeron y la respuesta fue “que el padre era bueno”.

A los casos de estas religiosas, que dijeron haber sido violadas entre 2012 y 2016 y cuyos testimonios fueron desvelados por el medio TN, se sumaron los de otras dos mujeres. Una de ellas sostiene que la agredió desde 1996 hasta el 2005.

El ‘Santito’ fue señalado de abusar de monjas mientras fungía como su “director espiritual y confesor”.

Una de las víctimas dijo que el cura la agredía una vez por mes y se justificaba con “relatos bíblicos” luego de confesarla.

El cura la recriminaba porque supuestamente “escondía sus sentimientos” y negaba que necesitara de Dios, de él y de su guía para seguir el camino de Jesús, según reveló el mismo medio, por lo que la religiosa lo denunció no solo por abuso sexual, también por abuso “psicológico, afectivo y espiritual”.

La otra víctima dijo haber sido agredida entre 2001 y 2005.

Con estos dos nuevos casos, al cura acusado de abusar de monjas le dictaron prisión preventiva, ya que el juez cree que si sale libre podría fugarse o entorpecer el proceso.

No obstante, el ‘Santito’ espera que estas nuevas denuncias prescriban porque venció el tiempo para que puedan ser investigadas.

Asimismo, el cura acusado de abusar de monjas afirma que es inocente y que todo se trata de un complot.

Las mujeres que pusieron al descubierto al ‘Santito’ por abusar de monjas dijeron en su momento: “Van a surgir otros casos, se van a dar cuenta de que no están solas en esto, que hay personas que las van a escuchar porque sabemos que hubo víctimas que no fueron escuchadas por la Iglesia, por el contrario, no les creyeron, están calladas”.