Atropelló y mató a su hermana porque tenía una relación con un hombre trans

Aunque inicialmente se pensó que la muerte de María Paola Gaglione había ocurrido por un accidente de tránsito, las posteriores conclusiones de las autoridades de Italia fueron lamentables: un hombre de 30 años atropelló y mató a su hermana, de 18, porque mantenía una relación con un hombre trans.

De acuerdo con la información registrada por diarios locales, los hechos ocurrieron la noche del sábado pasado en la localidad italiana de Caivano, Nápoles.

María Paola Gaglione iba a bordo de una motocicleta en compañía de su pareja cuando su hermano Antonio Gaglione la impactó y le provocó una caída. Al chocar con una tubería, le causó la muerte instantánea.

Además de estrellarlos, el hombre, según las autoridades, no auxilió a su hermana y, en cambio, le propinó varios golpes a su acompañante. Luego les habría dicho a los carabineros que “no quería matar a nadie, sino darle una lección a mi hermana y sobre todo a quien ‘contagio’ a mi hermana que siempre ha sido ‘normal’”.

Tras el repudiable caso de transfobia, en diálogo con el periódico Il Mattino, el joven trans comentó: “Fue mi primer amor, la conocí a los 15. Se necesita mucho coraje para amar. Intentamos explicar nuestra relación a la familia de Paola, pero para ellos éramos dos mujeres y no deberíamos haber estado juntas. Mi madre, en cambio, había aceptado poco a poco a Paola”.

Y agregó: “Paola me amaba por lo que soy, por el corazón, no por el sexo ni por las miradas. Nos vimos en secreto y solo en los últimos 23 días de nuestra historia pudimos vivir juntos (…) amar es luchar, luchar, porque de lo contrario no se puede vivir y no tener miedo de nadie”.

El señalado responsable fue enviado a la cárcel por homicidio y violencia privada agravada por la homofobia.