Joven que mató a la mamá de su bebé y dijo “no soy un chico malo” también había amenazado a exnovia

Facundo Jiménez, acusado por el feminicidio de Aydeé Palavecino, que tenía 18 años y una niña de 3 meses, compareció en juicio porque mató a la mamá de su bebé en junio del año 2019. “No soy un chico malo. No sé qué me pasó ese día, en ese momento”, declaró en su defensa.

Su declaración en la audiencia, que empezó en Córdoba, Argentina, fue compartida por Resumen de la Región, medio que replicó TN Noticias.

El joven, de 23 años, dijo que el día que mató a la mamá de su bebé “la discusión era con mi suegra y se metió mi suegro. Me puse ciego, pero estaba consciente. A Aydeé y mi hija no les quería hacer ningún daño”.

Sin embargo, en el juicio que siguió este jueves con la declaración de vecinos, uno de ellos dijo que Facundo gritaba “los voy a matar todos” luego de apuñalar fatalmente a su novia de 18 años.

Una compañera de colegio de la víctima testificó que, incluso, meses antes el homicida llegó hasta el colegio de su novia e interrumpió una clase.

En el juicio contra el joven que mató a la mamá de su bebé también declaró su expareja.

“Yo lo dejé y al mes me seguía hablando, me seguía molestando, me llamó una noche para que hablemos, le dije que no y entró al patio de mi casa y me prendió fuego la moto”, afirmó.

Según él señalado asesino, no requiere un tratamiento psicológico. “Si es necesario lo hago, pero solo si comprueban que hace falta”, sostuvo.