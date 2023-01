¡Los mataron! Presidente de Ecuador confirma asesinato de los periodistas secuestrados

"Estamos sufriendo las consecuencias del conflicto en Colombia", dijo Lenín Moreno. Prometió no dejarse amedrentar y anunció millonaria recompensa por ‘Guacho’.

“Estos criminales parecería que nunca tuvieron la voluntad de entregarlos sanos y salvos”, dijo el mandatario ecuatoriano al confirmar el asesinato del periodista Javier Ortega (36 años), el fotógrafo Paúl Rivas (45 años) y el conductor Efraín Segarra (60 años).

Visiblemente conmovido, advirtió: "Estamos de luto, pero no vamos a dejarnos amedrentar”.

Lenín anunció ocho medidas para "repatriar" el cuerpo de sus compatriotas e iniciar una ofensiva contra alias ‘Guacho’.

‘Guacho’, alias de Walter Patricio Artízala Vernaza y responsable tanto del secuestro como del asesinato, se convirtió en el primero de la lista de los más buscados en Ecuador.

El presidente Moreno anunció una recompensa de 100.000 dólares por información que permita su captura en Colombia o Ecuador.

Artízala es disidente de las FARC y estaría al mando del frente Oliver Sinisterra. Además, es señalado por organismos de inteligencia de estar vinculado al negocio del narcotráfico.

Moreno pidió a su país no olvidar “que estamos sufriendo las consecuencias del conflicto en nuestro hermano país”, por lo que, manifestó, “por solicitud del Gobierno de Ecuador, el ministro de Defensa de Colombia y sus altos mandos militares y policiales están ya en nuestro país para iniciar inmediatamente acciones coordinadas en la zona fronteriza”.

Los comunicadores del diario El Comercio fueron secuestrados el 26 de marzo en la zona de Mataje, en la provincia fronteriza de Esmeraldas (noroeste), donde recababan información sobre las consecuencias de los ataques registrados en el sector desde enero.

Conozca la historia de los periodistas ecuatorianos asesinados:

Un supuesto comunicado del frente Oliver Sinisterra que circuló en redes sociales el 11 de abril daba cuenta del fallecimiento de los tres secuestrados. Según el documento, “el Gobierno de Ecuador y el ministro de Colombia no quisieron salvarle la vida a los retenidos” y hacía referencia a que las muertes ocurrieron tras operativos militares.

Ni las autoridades de Ecuador ni las de Colombia comprobaron la veracidad del pronunciamiento en ese momento.

"Hemos hecho el análisis e inteligencia de ese texto firmado por un supuesto Frente Oliver Sinisterra de las FARC y no hemos podido encontrar ningún elemento que permita afirmar que es auténtico", dijo Luis Carlos Villegas, ministro de Defensa colombiano.

El 3 de abril se conoció un video en el que los colaboradores del diario El Comercio aparecían encadenados, con un mensaje para el Gobierno de su país sobre las exigencias que sus captores extendían para regresarlos a la libertad.

“Nos piden el intercambio de rehenes. Los tres retenidos que ellos piden por nuestras tres vidas, es lo que ellos piden”, decía uno de ellos en la grabación.

"El Gobierno Nacional ante la difusión de un video por parte de un medio de comunicación colombiano, en el que se expone a los tres integrantes del equipo periodístico secuestrado, expresa su profundo malestar y rechazo", señaló la Secretaría Nacional de Comunicación, Secom.

Desde el momento en el que se conoció el rapto de las tres víctimas sus colegas se unieron para exigir la intermediación del Gobierno ecuatoriano. Unos 200 comunicadores firmaron una carta enviada a las autoridades pidiendo “prioridad” al tema. “Es deber del Estado precautelar la seguridad del ejercicio profesional del periodismo", consignaba la misiva.

Otros grupos se movilizaron en ciudades como Guayaquil y Cuenca para enviar mensajes de solidaridad y apoyo tanto a víctimas como a familiares. Con la consigna #NosFaltan3, exigían la pronta libertad de los colaboradores del diario quiteño.

“No dejen de criticar, sabemos reconocer nuestros errores”, dijo el presidente Moreno al confirmar el crimen de los ecuatorianos.

Walter Patricio Artízala, por quien el Gobierno colombiano ofreció $150 millones de recompensa en 2017 y ahora Ecuador ofrece 100.000 dólares, es un experto explosivista al mando de la disidencia Óliver Sinisterra, que tiene control de gran parte de los cultivos ilícitos en Nariño.

También conocido con los alias de ‘Cachi’, ‘Sombra’, ‘Micri’ o ‘Chiqui’, tiene a su mando alrededor de 200 hombres a lo largo del río Mira, importante corredor fluvial para el negocio del narcotráfico.

Recientemente un informante le reveló a Noticias Caracol cómo operan Guacho y sus hombres:

La frontera colombo-ecuatoriana es uno de los principales puntos de la ruta del Pacífico que usan desde hace años los cárteles para transportar droga hacia Estados Unidos.

Sin grandes plantaciones o laboratorios, Ecuador es considerado por la ONU como un punto de almacenaje y tránsito de la droga colombiana.