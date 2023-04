¿Cambio Radical quitaría su respaldo a Dilian Francisca Toro si apoya la reforma a la salud?

La reforma a la salud podría estar generando una crisis política entre los partidos Cambio Radical y la U. Al parecer, esa primera bancada le quitaría su apoyo a Dilian Francisca Toro en la Gobernación del Valle del Cauca si su colectividad apoya ese proyecto.



Precisamente, Germán Vargas Lleras, jefe de Cambio Radical, dijo en un evento en Cali que Dilian Francisca Toro, presidenta del Partido de la U, tiene en sus manos la aprobación de la reforma a la salud.

Y que, si ella decide apoyar la ponencia en los debates, pues Cambio Radical no respaldará su aspiración para repetir en la Gobernación del Valle del Cauca.

“Eso de la salud va mal, mi llamado a la doctora Dilian: en manos de la doctora Dilian está que eso prospere o no prospere. Porque ya veo al Partido Liberal, si le hacen caso a César Gaviria, apartándose del compromiso de tramitar eso. El Partido Conservador, apenas vea a Dilian con una postura diferente, no va a quedar solo con el pecado. ¿Qué hacemos para convencer a esa mona? Si así procede, no la podemos acompañar en su aspiración a la Gobernación, nos cueste lo que nos cueste”, aseguró Germán Vargas Lleras.

Precisamente, Vargas Lleras, también exvicepresidente de la República, dijo que la reforma a la salud elimina a las EPS, estatiza la totalidad del sistema de salud y crea un “engendro” con la nueva Adres.

Consideró que, si esta reforma es aprobada, no habrá cómo reparar el daño causado al sistema.



La próxima semana se reanudará la discusión de la reforma a la salud y deberá enfrentar dos obstáculos en el camino: un trancón legislativo y el logro de consensos entre los partidos.

Son días para que la reforma a la salud tome oxígeno tras el mensaje de la coalición de gobierno en la comisión séptima de la Cámara de Representantes de negar la ponencia de archivo.

“Seguimos recibiendo las directrices, que hasta que no se ingresen las líneas gruesas del Partido Conservador y la U, pues nosotros no votaremos la reforma a la salud ni la enmienda ni la ponencia”, manifestó Gerardo Yepes, coordinador ponente del Partido Conservador.

“Nosotros vamos a revisarla, vamos a estudiarla y tomaremos la decisión frente a la lectura del texto”, señaló Víctor Salcedo, representante a la Cámara del Partido de la U.