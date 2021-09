Crece escándalo: ¿por cuánta plata se habrían vendido funcionarios de MinTic y congresistas?

La representante a la Cámara Katherine Miranda dio a conocer nuevos detalles del caso de Centros Poblados y habló de 16.000 millones de pesos que supuestamente se entregaron a funcionarios del MinTic y a por lo menos cinco congresistas, de los que no dio nombres, pero sí a que partidos pertenecerían.

Parte de esas presuntas coimas se ofrecieron a personal del ministerio para favorecer la adjudicación del contrato.

“Estamos hablando nada más y nada menos que de Iván Matilla, viceministro de las TIC en ese entonces, y esa plata de ahí para abajo hay muchos funcionarios. No me atrevo a nombrarlos, porque esto lo determina la justicia, no lo voy a hacer yo, pero claramente son 6 mil millones de pesos que se repartieron al interior del Ministerio de las Tecnologías para poderse hacer de este contrato”, sostuvo.

El resto del dinero para favorecer lo pactado con Centros Poblados, dice, se dio a algunos congresistas.

“Están hablando en los pasillos del Congreso que más de 10 mil millones de pesos se entregaron”, dijo la representante Miranda.

La función de ellos, precisó, era “primero, presionar a la ministra para que no caducara el contrato y para que lo cediera; y segundo, la votación de la moción de censura para que muchos se retiraran de la votación y así no prosperara la misma”.

La parlamentaria, quien fue citante de la moción de censura contra Karen Abudinen por el escándalo de Centros Poblados y MinTic, no dio ningún nombre de los congresistas involucrados, pero sí cuántos fueron: “Se está hablando más o menos de cinco senadores, pero también creemos que hay representantes a la Cámara vinculados”.

Y aunque Armando Benedetti no fue mencionado por la representante Miranda, se tranzó en una pelea en Twitter con la exministra de las TIC.

Miranda no dio nombres de congresistas beneficiados en el caso de Centros Poblados, pero sí de los partidos a los que al parecer pertenecen: “Están hablando del partido Liberal y Cambio Radical en estos momentos”.

Ante los señalamientos, el representante por Cambio Radical José Daniel López dijo que “si hay congresistas involucrados en el escándalo de Centros Poblados, el país necesita saber la verdad, las autoridades judiciales deben actuar con celeridad y los partidos deben tomar las mayores sanciones contra quienes se vean involucrados”.

Por su parte, desde el partido Liberal hicieron saber que preparan una denuncia penal contra quien hable de dádivas a sus congresistas al recordar que ellos también impulsaron la moción de censura contra Karen Abudinen.

Entretanto, la Corte Suprema de Justicia analiza si abre una investigación de oficio tras el cruce de trinos entre Armando Benedetti y la exministra de las TIC.