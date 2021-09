Duque le pidió la renuncia a la ministra Karen Abudinen por escándalo de los 70 mil millones

La ministra de las TIC, Karen Abudinen, presentaría su renuncia este 9 de septiembre por el escándalo de los 70 mil millones que se le dieron al contratista Centros Poblados para la conectividad de los colegios en Colombia.

Blu Radio reveló que la Casa de Nariño le pidió la dimisión a Karen Abudinen, quien presentará la carta este jueves.

Según el mismo medio, el apoyo del Partido Liberal a la moción de censura contra la ministra de las TIC por las irregularidades en el contrato suscrito con la unión temporal de Centros Poblados fue lo que llevó al Gobierno a pedirle que renunciara.

Hace solo una semana, durante el debate de moción de censura, Karen Abudinen decía que no iba a renunciar a la cartera de las TIC: “no fui yo la que se robó esa plata… mi responsabilidad política en este momento consiste en destapar la corrupción dentro y fuera del Ministerio y que no se pierda un peso”.

“No me aferro a un cargo. Si a Colombia le conviniera más que yo me fuera, me iría. Pero estamos recuperando los anticipos, caduqué el contrato. A estos contratistas me les enfrenté y me tienen miedo. ¿Qué más podemos hacer si lo hemos hecho todo?”, afirmó.

El presidente Iván Duque también había expresado su apoyo a Karen Abudinen, a quien calificó como “una persona, no solo de una gran integridad ética y moral, sino además es una funcionaria altamente comprometida con servirle a nuestro país”.

