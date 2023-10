Tras debate Alcaldía de Bogotá, analistas consideran que "el perdedor fue Gustavo Bolívar"

Los candidatos Carlos Fernando Galán, Rodrigo Lara, Juan Daniel Oviedo, Jorge Luis Vargas, Diego Molano y Jorge Enrique Robledo cumplieron la cita de Noticias Caracol para el debate Alcaldía de Bogotá de este viernes, 27 de octubre de 2023. Analistas hablaron de varios ganadores, pero de solo un perdedor en #ElÚltimoDebate antes de las elecciones regionales del próximo domingo.



“Carlos Fernando Galán vino a no perder y creo que no perdió, entonces eso lo hace uno de los ganadores del debate. Galán estuvo sólido, solvente, tranquilo, un poquito cansado. Creo que no perdió y eso es ganar”, aseguró Daniel Pacheco, editor general de la Silla Vacía.

Por el lado de Gabriel Cifuentes, el perdedor fue Gustavo Bolívar, quien no asistió al debate.

“En este debate todos salieron bien librados, creo que hay muchas semejanzas entre los programas de Vargas y Molano por el enfoque de seguridad. Rodrigo Lara trata de demostrar que es el verdadero candidato independiente frente a las maquinarias. Galán no perdió el debate y Juan Daniel Oviedo se mostró como un tipo preparado. El perdedor fue Gustavo Bolívar, que no vino al debate y perdió la oportunidad de presentar sus ideas, eso le va a costar con los que estaban indecisos, la ausencia a este debate le quitó”, manifestó Gabriel Cifuentes, analista político.

Por su parte, Rubén Darío Bayona, jefe de emisión de fin de semana de Noticias Caracol, también resaltó a Carlos Fernando Galán, quien punteó en la última encuesta Invamer.

“Los candidatos estuvieron con propuestas viables, claras, propuestas que ponen a pensar a más de uno para el domingo. No hablar de un ganador y un perdedor, yo creo que se consolida Galán porque es el que viene liderando las encuestas. En términos generales, cada uno de los candidatos se supo defender y supo hablarle a cada uno de los ciudadanos”, acotó Bayona.



