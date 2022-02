Iglesia católica pide a colombianos conocer muy bien a los candidatos y votar con responsabilidad

La Iglesia católica hizo un llamado a los colombianos para que voten con responsabilidad en las próximas elecciones y así fortalecer el sistema democrático y el desarrollo del país. Asimismo, los obispos del país pidieron a los votantes conocer muy bien a los candidatos antes de sufragar.

"No caben las ideologías de guerra, no aceptamos esas ideologías, no le hacen bien a Colombia. Tampoco del enemigo externo o interno en las que se apoyan muchas políticas y muchas ideologías”, indicó monseñor Luis José Rueda, presidente de la Conferencia de Episcopal Colombiana.

Los obispos de zonas de conflicto , como Cauca y Arauca, consideran que el país atraviesa una situación crítica.

“Nuestro llamado es a la reconciliación y a la paz. Llamado al respeto básico del DIH, que parta del derecho a la vida de cada persona y a la comunidad en general”, manifestó montero Jaime Cristóbal Abril, obispo de Arauca.

“Los jóvenes van a tener que saber escuchar a los candidatos en una perspectiva de esperanza objetivamente. De modo que, puedan ejercer su voto ayudándole a este país, poniendo a las personas que sean capaces de responsabilizarse de los grandes problemas”, expresó el obispo de Popayán, monseñor Ómar Sánchez.

Piden a los grupos armados declarar el cese del fuego, ante lo que califican como una mortandad espantosa.

“Hacemos un llamado al cese del fuego en Colombia, que cesen los homicidios, que cese la guerra, que cese la violencia contra la población civil. Hacemos un llamado a todos los grupos armados a que paren la guerra en Colombia”, añadió monseñor Luis José Rueda.

El mensaje de los obispos fue consagrado en un documento de la Conferencia Episcopal.