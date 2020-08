“No se trata de dar pésames y devolverse”: procurador critica gestión de gobierno ante masacres

En entrevista con Noticias Caracol , el procurador Fernando Carrillo criticó la forma en que el Gobierno enfrenta la ola de masacres que han sacudido al país en las últimas semanas. Dijo que no es suficiente ir a los sitios donde ocurren estos hechos, hacer anuncios y luego devolverse para Bogotá.

“Es muy importante que llegue la fuerza pública los territorios, pero eso no puede ser pasajero y no debe llegar sola. No se trata solamente de llegar con camuflados a estas zonas que eran de conflicto, donde prácticamente la ausencia del Estado es total”, enfatizó solicitando, además, “que llegue la oferta social, médicos, educadores, los servicios públicos, las vías y la justicia local”.

De igual forma, reiteró que hay que “descentralizar” el país, porque enfrentar la violencia no se trata solo de “llegar, dar unos pésames y devolverse” para dejar “la realidad en las mismas circunstancias que estaba antes”.

Acuerdo de paz

Carrillo calificó de mediocre el desarrollo de los acuerdos de paz, pues afirmó: “la reforma rural ha quedado prácticamente en ceros”, al igual que “los temas de la participación ciudadana, los que tienen que ver con el cumplimiento de los derechos de las víctimas. Nos cansamos de repetir que la base de todo eso era cumplirle a las víctimas y hay balances muy pobres en materia de restitución”.

De otro lado, al referirse a la recordada imagen en la que una víctima le niega un abrazo a la exguerrillera y hoy senadora Sandra Ramíre z, considera que “las FARC no han contado toda la verdad” y, por eso, dice, “no basta solo el abrazo, sino la necesidad de que haya un escenario de verdad para poder perdonar”.

Elección de su sucesora

Sobre la elección de la exministra Margarita Cabello para reemplazarlo en el cargo en el que todavía le quedan cinco meses dijo: “no quiero especular sobre eso, pero lo que quiero es entregarles a los colombianos una Procuraduría transparente e independiente. Yo creo que ese es el gran desafió de los organismos de control”.

Caso Mancuso

También, reveló que abrió una indagación preliminar por las posibles negligencias del Gobierno para pedirle a Estados Unidos la extradición de Salvatore Mancuso .

“Esto es una tragedia, no solo para institucionalidad colombiana. Es una tragedia para las víctimas. Lo que estamos esperando, como siempre en estos procesos, es verdad y reparación y que eso se quede en el tiempo, quede aplazado quién sabe, a lo mejor de por vida, por eventuales negligencias que se han podido cometer en ese proceso de solicitud de extradición es lo que tenemos que investigar. Uno no puede concebir que se hayan cometido errores elementales”, indicó el jefe del Ministerio Público.

Además, enfatizó que “es una tragedia para las víctimas el privarse de tener los testimonios de este señor que fue el motor, el protagonista, el actor esencial de esa máquina de guerra”.

Vea en el video la entrevista completa con el procurador Fernando Carrillo con Noticias Caracol.