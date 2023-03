¿Escasez de medicamentos en Colombia es culpa de las EPS? Esto dice el director del Invima

En medio de las diferentes acciones de los actores de la salud sobre la escasez de diferentes medicamentos en Colombia , el Gobierno nacional explicó las razones que han hecho que el panorama se torne complejo.

“Estoy diciendo que es un incumplimiento de las EPS y sobre esto hay quejas, denuncias, tutelas que todos los días está atendiendo la Superintendencia de Salud. Yo no sé, explíquenle ustedes a los ciudadanos que están cotizando que las EPS prefieren no comprar porque no saben si el negocio va a continuar”, manifestó Francisco Rossi, director del Invima.

¿Qué hacer ante la escasez de medicamentos?

¿Qué pueden hacer los pacientes que vean sus tratamientos afectados por la escasez de medicamentos en Colombia? La doctora Fernanda Hernández, editora de salud en Noticias Caracol , le entrega una serie de consejos para que su salud no se vea perjudicado.

Publicidad

Una de las primeras recomendaciones es que siga tomando su tratamiento tal y como se lo recetaron. No haga ajustes por cuenta propia, automedicándose ni bajando la dosis indicada para que supuestamente le rindan las medicinas.

También, es recomendable no comprar presentaciones sin tener los cuidados adecuados.

Un ejemplo es que “hay medicamentos que traen la misma dosis, pero uno es de liberación prolongada y el otro no. Entonces hay que saber muy bien cómo se hacen esos cambios para no exponerse a dosis inadecuadas y, por lo tanto, a mal control de su enfermedad o a efectos adversos”, explica la doctora Fernanda.

Publicidad

Por eso, si toma un tratamiento diferente debe hacerlo por recomendación médica.

Además, hay alternativas en el mercado si por la escasez de medicamentos usted compra el tratamiento de su bolsillo. Puede cambiar la marca, pero debe fijarse en que tenga el mismo principio activo. Lo que no puede pasar es que en la droguería le reemplacen uno por otro totalmente diferente.