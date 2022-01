¿Se viene una cuarta dosis de vacuna contra el COVID-19?

La epidemióloga Zulma Cucunubá explicó si se necesitará una cuarta dosis contra el COVID-19: "Aún no hay un consenso científico alrededor de esa necesidad. Ciertamente es una posibilidad que hay que evaluar, pero eso dependerá de los estudios de la duración de la inmunidad por un lado y de si aparecen o no nuevas variantes”.

No obstante, señaló que “es un escenario que hay que evaluar y no hay certeza de si se va a requerir o no y en qué poblaciones específicamente”.

Así mismo, Cucunubá recalcó que las personas que no están vacunadas con las dosis actuales “van a estar desprotegidas frente a un cuadro grave, frente a hospitalización o la posibilidad de fallecer”.

“Con menos personas vacunadas el virus tiene mucha más posibilidad de transmitirse. Si bien no evita del todo la transmisión, sí la reduce de forma importante”, subrayó.

Al ser preguntada sobre el cuarto pico de la pandemia, la doctora dijo que “está en un momento de ascenso en Colombia, aún no ha empezado el descenso, esperamos que en febrero empiece el descenso”.

Aunque indicó que “es difícil predecir qué va a pasar más adelante”, sostuvo que “somos optimistas los epidemiólogos en que superada esta ola ómicron vamos a estar en un mejor momento y vamos a estar por algún tiempo al menos con un número bajo de contagios”.

Pero afirmó que no está de acuerdo con lo que algunos países han dicho respecto a que ya están en una situación endémica.

“Si eso va a ocurrir en mediano o largo plazo es temprano para especularlo”, expresó.