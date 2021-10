Andrés Escobar, quien disparó durante paro en Cali, habría asistido a reunión de María F. Cabal

Andrés Escobar, el empresario que fue grabado disparando durante disturbios en Ciudad Jardín, sur de Cali, en el marco del paro nacional, vuelve a causar revuelo. Esta vez por un video, dicen, de una reunión con la precandidata presidencial María Fernanda Cabal.

En mayo pasado, dos días después de ser captado disparando, Andrés Escobar dijo estar arrepentido por lo sucedido y ofreció disculpas.

“Quiero hacer este video para públicamente pedir una disculpa por los hechos sucedidos el viernes 28 de mayo en la calle 16 con carrera 100. Esto lo hago porque el camino no son las armas, no es una guerra civil, mi intención no es un llamado al odio y el resentimiento que tanto se está destilando de manera acelerada desde el marco del paro nacional”, señaló Andrés Escobar entonces.

Aseguró, además, que el arma que estaba usando era traumática y mostró el registró de importación de la DIAN, así como la factura de compra.

Luego, en junio, la Fiscalía lo citó a interrogatorio para que explicara su proceder en las manifestaciones del 28 de mayo, sin embargo, no se dio a conocer la fecha ni la hora debido a las presuntas amenazas que habría sufrido luego de que se difundieran los videos en redes sociales.

Pero este jueves su nombre vuelve a estar bajo la lupa, luego de que la usuaria de Twitter @mapiagulars publicara en su cuenta un video en el que se ve al que sería Andrés Escobar formulándole una pregunta a la precandidata del Centro Democrático María Fernanda Cabal.

Cabal en reunión de Campaña a la presidencia en Cali, y miren quien aterrizó allí : ANDRÉS ESCOBAR, el q disparó contra manifestantes en Cali! @FiscaliaCol la más sólida del continente por sí no saben dónde está ahí se los dejo pic.twitter.com/TLicQVhbXk — mapiaguilars (@mapias15) October 7, 2021

La reunión se habría llevado a cabo la noche del miércoles 6 de octubre en Cali.

El senador Gustavo Petro aseguró en sus redes sociales que "la persona que habla debería estar presa. Es una persona en toda la extensión de la palabra: paramilitar".