Hallan cuerpo de líder social que participó en manifestaciones del paro nacional enterrado en Cali

El cuerpo de Víctor Orlando Mosquera, un líder social del Valle del Cauca, fue hallado en el oriente de Cali con, al parecer, heridas de arma blanca.

Víctor Orlando lideraba la organización Huerta Étnica Retorno al Campo y había desaparecido cuatro días atrás.

Uno de los sueños del líder social era generar nuevas oportunidades para los jóvenes del oriente de Cali y cambiar la perspectiva social de este sector de la ciudad.

“Siempre fue comunitario, un líder social que no merecía esto y nos asombra. Coordinaba la huerta más grande la ciudad de Cali y no esperábamos esto, trabajábamos por el desarrollo territorial de las comunidades y esto no tiene presentación", expresó Andrés Valencia, compañero de Víctor en el movimiento Orientados, para Blu Radio.

El cuerpo de Víctor fue hallado muy cerca de una huerta, de la cual él era uno de los promotores.

"Hacemos un llamado a las autoridades porque esta es una zona que se ha abandonado totalmente y cobran la vida de una persona que era semilla. Nos acompañó al estallido social porque somos del territorio, esto nos tiene conmovidos porque están matando a la estructura", manifestó Andrés Valencia.