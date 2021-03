Tía de Sara Sofía ha recibido mensajes de gente que afirma haber visto a la niña en el Restrepo

Xiomara Galván, que fue quien puso en conocimiento de las autoridades la desaparición de Sara Sofía, guarda “la esperanza de que pronto voy a encontrar a mi sobrina con vida". Afirma haber recibido mensajes de gente que supuestamente la ha visto.

“Muchas personas me han escrito que la han visto con personas, con un venezolano de 27 años” en Bogotá, sostuvo.

“Tengo dos versiones, ya se las comenté a la Policía, que en el barrio Restrepo se la habían visto a una pareja de venezolanos vendiendo”, añadió.

Sobre la captura de su hermana Carolina Galván y su pareja Nilson Díaz, dijo que se había dado porque, cree, “la Policía tiene las pruebas” contra ellos por la desaparición de Sara Sofía, quien el 30 de marzo cumple 2 años,

Xiomara, además, dio detalles de las conversaciones que tuvo con la mujer que la había alertado sobre la supuesta muerte de la niña.

Esa persona, afirmó, le contó que Carolina “le tapa algo a Nilson”.

“Ella siempre me indica que si Nilson la deja, que no la puede dejar porque ella lo echa al agua con lo de la niña. Que Nilson es el que la tiene trabajando allá (en el centro de entretenimiento para adultos), que le tiene que dar plata a Nilson para que los niños no se le vayan a morir de hambre”, relató.

Por eso insiste en que “mi hermana vendió la niña para el tema de pedir plata”.

Respecto a lo que su hermana dijo sobre la muerte de Sara Sofía, detalló que cuando fue a buscarla “ella me dice que el 28 (de enero) le dieron de comer a la niña, que a las tres horas no respiraba, que estaba morada y que junto con él la habían envuelto en la cobija, no le habían quitado ni la ropa ni nada, la metieron en una bolsa negra y que dentro de una caja la habían arrojado allá” al caño que conecta con el río Tunjuelo.

Sin embargo, Xiomara no les da crédito a esas palabras porque, sostiene, ha recorrido a pie la orilla de ese caudal y no ha visto nada.

“Es imposible porque un cuerpo a los tres días flota, cualquiera lo pudo haber visto” u olido, ya que en la zona hay una cancha de fútbol y varias personas pasan por el lugar, recalca.

Con la esperanza de que lo que le han dicho sobre Sara Sofía es verdad, hace un llamado a quienes puedan tenerla: “que la entreguen, que si no quieren dar la cara la entreguen anónimamente, la dejen en un hospital, a la Policía”.