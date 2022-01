Señalan a reconocido entrenador de atletismo de Boyacá de abuso sexual: "Me obligó a abortar"

Otro escándalo de abuso sexual salpica a una liga de atletismo en el país, pues se conocieron las denuncias de dos deportistas que tienen en el ojo del huracán a Jacinto López, un reconocido entrenador del departamento de Boyacá.

El sueño de brillar en lo más alto del atletismo de Colombia y el mundo se convirtió en toda una pesadilla, según cuenta una deportista.

La historia se remonta al año 2012, cuando llegó al municipio de Paipa con apenas 13 años. Su familia, con mucho esfuerzo, la vinculó al club de Jacinto López, un reconocido atleta del departamento, donde todos esperaban que alcanzara sus metas. Pero había cosas que, al parecer, su entrenador hacía con las que ella no se sentía bien.

“Yo traté muchas veces de decirle y mí esposo también me decía que a él no le parecía normal”, declaró mamá de una presunta víctima de abuso sexual.

El tiempo pasaba y la situación, según la presunta víctima, empeoraba. De abrazos y caricias pasó, dice ella, al abuso sexual.

“Si él se metió a la habitación donde yo estaba y me obligó”, declaró la presunta víctima.

Cuenta que en varias ocasiones intentaba impedir el abuso, pero las amenazas la dejaban sin alternativa.

“Él me decía que iba a cerrar el equipo, que todos los que estaban ahí por culpa mía iban a dejar de correr y de seguir sus sueños. Entonces, por eso aguanté tanto tiempo y más por mi hermana porque el suelo de ella era correr, era ser alguien corriendo”, añadió la supuesta víctima.

Tres años después, para el 2015 y con tan solo 16 años, la deportista asegura que quedó embarazada, y según denuncia, Jacinto López la obligó a abortar.

“Le dije que no quería y él me dijo que lo mejor era que me lo hiciera, que por mí, estaba muy pequeña y, pues que iban a meter en problema a Jacinto por lo que había pasado”, manifestó la joven.

Cansada de lo que sucedía, en el 2017, dijo no más, apagó la llama del sueño de brillar en los podios de las competencias de atletismo y, tres años después, temerosa de que a otra persona le sucediera lo mismo, lo denunció. La sorpresa es que este entrenador también tiene otra denuncia, pero por acoso sexual a una menor de edad. Su padre también habló con Noticias Caracol.

"Cumple los 14 años y él comienza a acosarla, según lo manifiesta la niña. No llegó al acceso carnal, pero ya empezó acosarla, le preguntaba sobre su virginidad, que si era virgen, o le decía que su primera vez iba a ser con él”, manifestó el padre de una de las presuntas víctimas.

La Liga de Atletismo de Boyacá suspendió a Jacinto López, mientras las autoridades no esclarezcan lo sucedido.

“Le solicitamos al club que retire al señor José Jacinto del tema entrenamiento, mientras se soluciona su tema jurídico. Volvemos a replicar que es por prevención y es una cuestión momentánea entre la justicia decide el tema, porque nosotros no somos nadie para juzgar ni condenar. Le estamos adelantando al señor José Jacinto no se acerque a los sitios que se hacen pruebas entrenamientos", indicó José Baudilio López, presidente de la Liga de Atletismo de Boyacá.

Noticias Caracol buscó al entrenador en cuestión, pero no fue posible obtener su versión de los hechos.