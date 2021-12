Nerviosismo y tensión en Grupo Empresarial Antioqueño: “No estaban preparados para este ataque”

El Grupo Empresarial Antioqueño (GEA) está contra las cuerdas. Las ofertas públicas de adquisición que lanzó el Grupo Gilinski por la compañía de alimentos Nutresa y luego por Sura los está dejando fuera de combate.

La oferta que hace ahora el grupo Gilinski por un paquete importante de acciones del Grupo Sura ha impedido la intención de este último de salir a buscar un socio estratégico con el cual defenderse de la primera OPA por Nutresa.

Y es que la OPA presentada por Sura les imposibilita que puedan vender acciones. Es decir, el Grupo Gilinski bloqueó las intenciones de Sura de buscar ese socio estratégico.

“Cogió al Grupo Empresarial Antioqueño desarmado. No estaban preparados para ese ataque. Es una toma hostil. Y es válida, para eso es la bolsa. Uno inscribe compañías en la bolsa para que lleguen nuevos accionistas, para emisión de acciones y uno se expone a que lleguen más inversionistas”, indica Andrés Moreno Jaramillo, analista económico y bursátil.

Para Jorge Mario Velásquez, presidente del Grupo Argos, ese movimiento ha generado incertidumbre y dudas jurídicas. Y se queja de ese bloqueo que genera tener dos OPA rodando simultáneamente, lo que le dificulta la toma de decisiones adecuadas y el análisis integral de cualquier inversionista.

“Advertimos sobre la necesidad de agotar los procesos de aprobación previos que se requieren en materia de regulación financiera y de competencia, así como las implicaciones que estas operaciones para el mercado de capitales y el país”, señaló Velásquez.

Pero los analistas no creen que haya algo ilegal en la presentación de dos OPAS seguidas.

“No hay cabida, la Superfinanciera siempre hace un examen muy claro de lo que hay que hacer para hacer una OPA. Las reglas son claras, realmente no está bien que pongan en duda, ese nuevo accionista que va a entrar ha sido muy transparente”, explica el analista Andrés Moreno.

Y en relación con la OPA del Grupo Sura, Jorge Mario Velásquez le advierte a la Superfinanciera sobre las implicaciones que tiene para la misma empresa, para el mercado de capitales y para el país.

A su turno, Sura también cree que la solicitud de OPA presentada por el grupo es un elemento nuevo, sustancial y determinante, que obstaculiza su debido análisis ordenado y riguroso.

Sin embargo, pareciera que el cruce de acciones entre las diferentes compañías del Grupo Empresarial Antioqueño, el llamado enroque, que en un principio se ideó para defenderse de posibles compras agresivas, está siendo ahora su mayor debilidad.

“Este enroque de pronto funcionaba hace 40 años, pero ahora el mundo tiene otro tipo de desafíos”, dice Moreno.

A juicio del analista, las ofertas de compra le convienen no solo a los pequeños accionistas de las empresas del GEA, sino a sus propietarios mayoritarios.

“¿Ustedes se imaginan lo que puede hacer el Grupo Sura si le entran 5 o 6 billones de pesos por la venta de pronto de alguna de las compañías, lo que puede hacer el Grupo Argos o que puede hacer Grupo Nutresa si vende su participación en Sura?”, explica el analista Andrés Moreno.

Además, considera que invocar el regionalismo como mecanismo de defensa no tiene lugar.

“Al accionista minoritario le puede interesar mucho esta venta. Es que decidir no vender una compañía porque somos Antioquia, porque somos región y llevamos 40 años en esto, puede ser un deterioro para las mismas compañías en un futuro. En los últimos diez años no ha habido rentabilidad adecuada, entonces decidir no hacerlo puede ir en contra de los intereses de los minoritarios”, indica Moreno Jaramillo.

Por todo esto, los analistas consideran que el Grupo Empresarial Antioqueño debe ahora es estudiar detenidamente cómo se reinventa.

“Pero llorar ante la Superfinanciera, sacar comunicados diciendo que protegen al accionista minoritario, no tiene sentido. Realmente las acciones han estado subvaloradas en la bolsa por lo menos diez años”, puntualiza Andrés Moreno.

La Superintendencia financiera aún no se ha pronunciado sobre estas consideraciones legales y económicas que advierte el GEA, y tampoco ha dado luz verde a la OPA por el Grupo Sura.