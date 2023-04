Subsidio de vivienda Mi Casa Ya: ¿cuáles son las condiciones para acceder?

El Gobierno nacional ajustó las condiciones para acceder al subsidio de vivienda Mi Casa Ya . La nueva norma da respuesta a más de 52 mil familias que no tenían claro si podían cumplir su sueño de tener vivienda propia, no obstante, aún hay dudas.



Según un decreto, los nuevos aspirantes a Mi Casa Ya deberán estar inscritos en el Sisbén 4 en los grupos A1 y C8 para recibir un subsidio de 30 salarios mínimos mensuales, en los grupos C9 y D20 para obtener 20 salarios mínimos mensuales.

Sin embargo, la duda que surge es si los subsidios aprobados antes del decreto se mantienen.

“Durante todo el 2023 se adelantará la etapa de transición de Mi Casa Ya con el fin de asignar subsidios a las familias que ya tienen crédito aprobado, han realizado su negocio inmobiliario y cumplen con los requisitos del programa”, dijo Catalina Velasco, ministra de Vivienda.

Son 52 mil familias las que se postularon para acceder a los subsidios. Tal es el caso de Diana, una ciudadana que lleva tres años esperando el desembolso.

“Entonces el dilema es, en mi constructora ya el inmueble está listo, a mí me subió el apartamento por no escriturar en 2022, al no tener esto listo me acarreó que mi apartamento subió 24 millones de pesos”, dijo Diana Guatibonza, en espera del subsidio.

Entretanto, las constructoras también expresaron sus dudas e inquietudes. El próximo lunes 10 de abril de 2023 los aspirantes de Mi Casa Ya podrán ingresar a la página web del Ministerio de Vivienda para consultar el proceso para la asignación de los recursos.

La ministra de Vivienda, Catalina Velasco, que también dice ser jefe de cartera de agua y saneamiento, denunció las lamentables condiciones que tienen muchas casas en Colombia: “Doce millones de personas en este país no tienen agua potable, parece un problema del siglo XVIII”.

La funcionaria resaltó que “en los últimos 30 años en este país ha habido una construcción importante de viviendas de interés social”. Sin embargo, “el gran problema es el déficit cualitativo, familias que tienen su vivienda, pero que es precaria, los baños, las cocinas, pisos de tierra, techos precarios, de malas construcciones”.

“Casi 4 millones de viviendas son precarias”, afirma la ministra, quien asegura que “un millón y medio de personas defecan al aire libre, esto es serio no solo por razones de salud pública, sino también por razones de dignidad”.