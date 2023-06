Hombre mató a balazos a una compañera de trabajo que lo había denunciado por acoso

Hay consternación en Argentina luego de que un hombre asesinó , de siete tiros, a una compañera de trabajo. Este crimen se perpetró pese a que la víctima ya lo había denunciado por acoso sexual y las autoridades habían expedido una orden de caución contra el sujeto.



Según lo revelado por TN , este feminicidio ocurrió en la misma empresa en la que trabajaban. La víctima fue identificada como Rocío González y el victimario como Renzo Eduardo Chidichimo, de 25 años.

Precisamente, la víctima de este caso ya había alertado a sus jefes y a las autoridades del acoso que estaba sufriendo por parte de este sujeto, quien logró irrumpir en la empresa y, sin mediar palabra, le disparó a quemarropa.

De inmediato, el hombre se esfumó y las autoridades actualmente lo buscan. Entretanto, la mujer fue trasladada hasta un centro asistencial, pero falleció por la gravedad de las heridas que sufrió.

Ese medio de comunicación manifestó que la Policía se encuentra llevando a cabo un plan candado y diferentes operaciones para dar con el paradero del victimario, de quien se pensó, en un primer momento, que se había quitado la vida.

Esa versión que no fue confirmada por las autoridades y perdió peso por el testimonio de algunos ciudadanos que aseguran haberlo visto con vida.

Las autoridades al frente de este caso lo catalogaron como homicidio. Entretanto, los uniformados, con ayuda de la ciudadanía, le siguen la pista al autor del crimen, que, según diferentes versiones, se moviliza en una moto de color rojo.



Mujer en Bogotá teme por su vida

Mientras las autoridades de Argentina buscan al homicida de su compañera de trabajo, una joven madre en Bogotá asegura que teme por su vida luego de ser golpeada y amenazada por su expareja.

Pese a que le Secretaría de la Mujer le ofreció protección, cuando llegó a la casa refugio la encontró cerrada por la cancelación de un contrato. Ahora, este víctima de violencia está escondida, temerosa por su seguridad y esperando apoyo real.

Después de deambular toda la noche buscando ayuda y tras recibir una brutal paliza por parte de su expareja, esta joven madre y su hijo de apenas 2 años se encuentran escondidos en un lugar que alguien les brindó.

“En el lugar donde nos dijeron que estuviéramos ayer no había donde dormir, no había camas. En esa comisaría no hay nada de eso”, aseguró la víctima de violencia.

Tras la denuncia del Ojo de la Noche, la joven dice que la Secretaría de la Mujer se comunicó con ella asegurándole que la ayudarían, sin embargo, a esta hora todo parece ser un caso de ‘no nos llames, nosotros te llamamos’.

“A mí no me han llamado, no me han dicho si me van a recoger, no me han dicho nada”, aseguró la mujer.

Ella asegura que lo que sí ha recibido son amenazas tras haber denunciado a su expareja, quien fue capturado por estar prófugo de la justicia y ser requerido para un proceso judicial: “Me escribió diciéndome ‘usted se puede salvar de mí, pero de los demás no’. La mamá también dijo ‘lo que usted le está haciendo a mi hijo lo va a pagar con el suyo, va a sufrir’”.

Líneas para denunciar violencia sexual o intrafamiliar en Colombia