Vendieron un celular a domicilio y cuando llegaron a entregarlo casi los matan en una casa

Una familia vivió una tragedia luego de que vendiera un celular a domicilio. El dispositivo de gama alta costaba $5 millones y cuando llegaron a la casa donde debían entregarlo, en el barrio Santa Isabel de la localidad de Los Mártires, en el sur de Bogotá, empezó la pesadilla.

La pareja arribó al inmueble con su hija de 13 años. La mujer se contactó con el cliente que compró el celular a domicilio.

“Me dice que ya me abre la puerta la empleada y me dice que siga. Subo unas escaleras, cuando sale un señor con una pistola, me la pone en la cabeza, me empieza a ahorcar, empiezan a ahorcar a mi hija”, relató la víctima.

Sin embargo, dijo que antes de entrar a la casa hizo “una llamada donde dejo abierta la llamada para que mi esposo escuche. Él está afuera esperándome. Empezamos a gritar”.

El delincuente, continuó, se dio “cuenta de que hay alguien afuera tratando de entrar y pues se pone nervioso y baja. Cuando abre la puerta se encuentra con mi esposo y le pega un tiro en la cara”.

Tras el impacto, reveló la mujer que vendió el celular a domicilio, su pareja perdió el 60% del labio superior “y las partes dentales. En este momento él no puede hablar ni comer”.

Las víctimas atacadas luego de vender el celular a domicilio cuestionaron el proceder de la Policía, ya que al llegar al sitio, afirmaron, los uniformados “no hacen nada, no verifican con qué arma se disparó, no ingresan a ver si hay cámaras, no hicieron nada”.