Conversaciones de país sobre fortalecimiento de la seguridad

Noticias Caracol y la Universidad de los Andes se unen para realizar Conversaciones de País con candidatos al Congreso de la República sobre temas de vital importancia para Colombia. El turno este miércoles, 2 de marzo de 2022, fue para el fortalecimiento de la seguridad.

Los invitados en esta ocasión fueron los candidatos a la Cámara Diana Rodríguez, de Alianza Verde; José Daniel López, de Cambio Radical, y José Jaime Uscátegui, del Centro Democrático, quienes hablaron de reincidencia, prevención del crimen, legalización de la marihuana y reforma a la Policía.

Estos son algunos de sus comentarios.

Flexibilización del porte legal de armas

José Jaime Uscátegui: “O todo el mundo está armado o todo el mundo está desarmado. En Colombia, los ciudadanos están desarmados y los criminales están armados. ¿Qué implica que un ciudadano pueda adquirir un arma, si eso le da un poco de tranquilidad? Es más fácil comprar un perro pitbull que comprar un arma”.

Diana Rodríguez: “Yo agradezco que sea más fácil comprar un perro que un arma. No es justificación que como hay ilegales portando armas, todo el mundo tenga que portarlas. El conflicto tan prolongado nos tiene que enseñar que la violencia no es el camino. Si uno tiene un arma es porque la va a usar. Y eso me parece muy complicado. Hay que fortalecer el control de las armas”.

José Daniel López: “Mi libertad individual llega hasta donde empieza el bienestar del otro. Si eso incrementa la violencia, se rompen los derechos humanos. Le recuerdo que, aún con registros, en Estados Unidos, los adolescentes han cometido varias masacres en colegios. Yo prefiero prevenir los asesinatos que judicializarlos”.

Reincidencia

JDL: “Proponemos una especie de ley de tres golpes. Cuando una persona sea detenida por un hurto simple, sea procesada de forma contravencional. La segunda vez, sanción pedagógica y multa. A la tercera vez, sanciones más drásticas. No puede seguir pasando que el ladrón del barrio sea como el panadero del barrio. Que todo el mundo lo conoce, la Policía lo detiene y, al día siguiente, está en la calle”.

JJU: “Estamos esperando que a la ley de seguridad ciudadana la Corte Constitucional no la vaya a trasquilar demasiado. Hay un artículo que me parece revolucionario de que los alcaldes contraten la construcción de cárceles. Ustedes quieren legalización de drogas y no quieren a la gente en la cárcel, cuando hay personas de tan alta peligrosidad”.

DR: “Mi propuesta es una política criminal que priorice los crímenes que mas afectan a la ciudadana. Policía enfocada en la persecución de estos delitos y una justicia que también priorice. Y que la Policía se enfoque en perseguir este crimen. No que esté haciendo aeróbicos y cuidando congresistas que no lo necesitan”.

JJU: “Si no hay presupuesto, ¿cómo va a operar la justicia? Y hay que apostarle a la virtualización de los procesos. Incluso, algunos trámites que se implementaron durante la pandemia se pueden mantener”.

JDL: “Tenemos que reducir la comunidad penal del sistema colombiano. El derecho penal tiene que ser la última instancia. Soy un enamorado de los jueces de paz. Hay que mejorar articulación entre Policía, rama judicial y Fiscalía”.

DR: “Hay que fortalecer la justicia comunitaria. Es una justicia que funciona bien para ciertos tipos de casos”.

Legalización de cannabis recreativa

JJU: Yo apoyé el archivo del proyecto de legalizar la cannabis recreativa. No apoyo una posición fanática, estaría dispuesto a revisarlo. Pido una valorización muy seria sobre el impacto de la marihuana medicinal. La ciudadanía no quiere la droga en sus calles, en sus parques o en sus barrios”.

JDL: “Yo quiero contestarle a José Jaime como padre. Yo quisiera que mi hija creciera en una sociedad donde no se consuma marihuana en los parques. Pero lo que veo es que, siendo prohibida en todos los parques, se consume o se comercializa. No puede creer que si la prohibimos no la van a consumir”.

JJU: “¿Me pueden mostrar estudios que digan que la no legalización no aumenta el consumo?”.

Reforma a la Policía:

JDL: “El debate de la reforma a la Policía se da desde dos visiones extremas. La de la izquierda, que aboga por acabarla, que habla de una visión generalizada de abusos. Y la de la derecha que dice que aquí no ha pasado nada. Que solo necesita un retoque. Creo que los estamentos deben ser como edificios modernos, que, con su sistema antisísmico, se pueden mover y reaccionar cuando la tierra tiembla. Necesitamos una Policía moderna y flexible”.