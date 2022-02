“Intermediarios que le compran al campesino son una mafia y hay que acabarla”: Eduardo de la Hoz

“Es el primer movimiento en que todos somos empresarios de diferentes sectores. Pequeños y medianos empresarios que se han visto afectados con todo lo que ha pasado en el país”.

“Es la única lista que acompaña al ingeniero Rodolfo Hernández. Nosotros venimos trabajando hace 7 meses recorriendo todo el país. Estuvimos hasta en Miami”.

“Cada gobierno que se presenta dice que no se va a subir los impuestos, pero es mentira. Cada gobierno hace reformas que afectan a los empresarios del país y a favor de tapar huecos fiscales, de tapar falta de recursos porque hay una mala administración y una alta corrupción en el Estado”.

“Nosotros no producimos, consumimos pero no producimos. Si permitimos que se sigan gravando a los empresarios cada año, cada vez vamos a vez menos empresas y menos puestos de trabajo. ¿Qué tenemos que garantizar? Que los recursos no se pierdan para que cada vez tengamos que pedirles menos a los ciudadanos”.

“Estamos tirados sobre corrupción. Si no ajustamos esas tuercas vamos a seguir en estas reformas tributarias que dañan los bolsillos del ciudadano de a pie”.

“Yo escuchaba un audio de la Costa en el que decían que una curul cuesta 18 mil millones de pesos. El salario de un congresista en cuatro años es de 1.400 millones. Invierten 18 mil millones. Tienen que ir a robarse el Congreso, los recursos de los colombianos. Eso genera que ese dinero no llegue a los colombianos”.

“Nuestra inversión ha sido de 140 millones para temas básicos, más pólizas, más la recolección de firmas son como 600 o 700 millones de pesos. Que no debería ser así si es participación ciudadana”.

“Hay que reformar el Código Penal para castigar a los intermediarios que se quedan con las ganancias de los campesinos. Los arroceros de Tolima nos comentaban que en los centros de acopio se ponen de acuerdo para que una sola persona sea la que compre. Y esa sola persona es la que pone el precio y ese precio va en contra del campesino. Y a los compradores les cobran caro. Esa mafia tenemos que acabarla para que al campesino se le reconozca el valor real y que esos productos lleguen baratos a la mesa. Es un sistema maquiavélico que lo único que ha dejado es hambre en el campo”.

“Nosotros tenemos candidato en Florencia, Caquetá. Tenemos que ir al Vichada porque allá es donde se producen los alimentos, el tema agro. El Idema les compraba a los campesinos a un buen precio y desapareció porque empezó la importación de alimentos. ¿Por qué? Para las grandes superficies es más fácil comprar al importador”.

“No hemos ido al vichada, pero si me toca ir voy y caminamos el Vichada”.

“No estoy promoviendo la xenofobia. El Estado colombiano sale a decir en el extranjero, ante la Unión Europea, que recibimos a los vecinos, pero si no tenemos una infraestructura económica. Qué apoyo le vamos a dar. Si no hay como brindar empleo al propio colombiano qué les vamos a ofrecer”.

“Hay que legislar si cometen un delito. Que el juez y el policía puedan llevarlos a la cárcel, porque ahora los devuelven a Venezuela y a los 15 días están aquí otra vez. Hay un gran número de venezolanos y extranjeros que vienen a hacer daño y eso lo tenemos que erradicar de manera directa”.

“Los padres campesinos envían a sus hijos a la ciudad porque saben que en el campo hay pobreza, lo que se necesita es una política agresiva al agro para que los campesinos vuelvan a sembrar. Si nos toca ponerles aranceles a los productos importados pues se los ponemos. Si activamos el sistema agro y ponemos a producir la tierra se va a producir empleo a los jóvenes”.

“Para solucionar el tema del agua en La Guajira no se ha solucionado por falta de voluntad política. Tenemos el rio Ranchería. Está la represa Ranchería y no han conectado la represa a los diferentes municipios. Si llegamos al Congreso tengan por seguridad que será uno de los puntos para discutir y solucionar”.