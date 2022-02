“Uribe es un jet que ya sacó el tren de aterrizaje; no pone presidente”: Gilberto Tobón

Gilberto Tobón Sanín, cabeza de lista al Senado por Fuerza Ciudadana, habló de Colombia como un Estado colapsado, de la corrupción, de los expresidentes, de por qué apoya a Gustavo Petro y de sus propuestas en el Congreso. Esto dijo.

“El Estado colombiano está colapsado hace décadas, no es de ahora con este señor (Duque). El punto más álgido fue cuando el Cartel de Cali escogió presidente con Samper Pizano, ahí se descubrió que el narcotráfico era una clase emergente que tenía la capacidad de dominar el Estado colombiano”.

“La corrupción hizo metástasis en el cuerpo social colombiano. Y los funcionarios corruptos hacen alarde cínicamente de sus desfalcos”.

“La burguesía democrática es la que acumula enormes masas de dinero a través de las palancas del Estado, lo saquean. Reficar: 5 mil millones de dólares a manos de quién fueron a caer”.

“La corrupción ha avanzado porque el aparato judicial está en crisis, porque es tan corrupto como el Congreso y la administración Ejecutiva. Como no hay aparato de justicia, la burguesía se siente fuerte”.

“Hay una figura que es perversa que es el principio de oportunidad. Eso se convierte para que fiscales y jueces puedan enriquecerse y jubilarse. Les dan diez años y pagan dos en una casa con piscina y todas las noches salen de rumba. Esa es Colombia, un país hipercorrupto”.

“Voy a presentar pocos proyectos de ley. Porque como lo dijo Montesquieu, el exceso de ley es no es signo de salud sino de enfermedad. Y Colombia está muy enferma”.

“Cadena perpetua intramural para los corruptos y pérdida de todos sus bienes. El Congreso no me va a apoyar, pero salgo a denunciarlos a la calle no ante el fiscal o la Contraloría. Hay que movilizar a la gente”.

“Sí estamos con Gustavo Petro, pero yo estoy con reservas. Si Petro se va a aliar con César Gaviria, el político más taimado y el neoliberal más tenebroso que hay, yo me opongo rotundamente. Porque no va a haber una sola reforma porque Gaviria le coge la mitad del gobierno y no le deja hacer ninguna reforma”.

“Voy a votar porque es el menos malo. Todos los demás son pésimos. En política usted no puede escoger lo mejor porque no existe. La política es el arte del simulacro”.

“Me metí a esto porque estoy hastiado de toda esta burocracia que se enrique a costa del pueblo”.

“Este gobierno me parece atroz, peor que el del tahúr Santos que ya es mucho decir. Horroroso”.

“Uribe no pone presidente. Uribe es un jet grande que ya sacó el tren de aterrizaje. Está buscando pista para aterrizar y la gasolina se acaba”.

“Yo voy a salvar voto todo el tiempo en el Congreso. No soy ingenuo, soy consciente de eso”.

“La reforma de la salud es que vamos a acabar las EPS, que es un invento siniestro de Álvaro Uribe. Son (sic) entregar los recursos a particulares, eso es increíble. Y el Estado va a entrar a prestar a servicios de salud. Cómo puede ser que después de la ley 100, después de estudiar 7 años o más….un médico sale a ganarse 2 millones de pesos y trabajar 12 o 14 horas”.

“O uno se queda callado o hace nada…o usted se rebela así sea solo y empieza a hablar y denunciar y empieza a seguirlo la gente. Se trata de conciencia. Yo soy de la tercera edad, pero viene gente joven que es la que me sigue en redes sociales”.

“César Gaviria es tan astuto que a lo mejor mandó a Luis Pérez allá (Pacto Histórico) de globito de ensayo. Son votos y por eso lo está recibiendo Petro. Yo no lo hubiera recibido. Gustavo Petro tiene que contestar sobre sus tácticas, no yo”.

“Si Petro no gana en la primera vuelta, en la segunda se la roban de frente. Esa es la oligarquía colombiana, se la roban”.

“Álvaro Uribe es un jet que ya saca el tren de aterrizaje, pero sin él no gana la derecha”.

“Rodolfo Hernández es una persona muy deferente conmigo, quiero que lo sepan. Puede ser la sorpresa. Porque si Petro no gana en la primera el más factible que pase con el a la segunda es Rodolfo Hernández. Es frentero y bueno para dar puñetazos. No tiene equipo, ese es el punto. Pero si pasa a la segunda toda la oligarquía se vuelca a favorecerlo a él”.

“Si a Petro le roban las elecciones en la segunda vuelta pueden pasar muchas cosas, cuales no sé”.

“Ya tengo 73 años, estoy curado de espantos. No quiero dejarles a mis nietos un país tan desastroso como Colombia, tan violento, tan delincuencial. Quiero un país distinto para mis nietos y todos los colombianos”.