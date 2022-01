¿Guiño del expresidente César Gaviria a Gustavo Petro?

Las palabras del expresidente César Gaviria en el medio El Tiempo han desatado una gran polémica en el país, pues muchos interpretaron como si le estuviera dando un guiño a la campaña política de Gustavo Petro y estuviera rechazando el gobierno de Iván Duque.

En cuanto a Petro, Gaviria aseguró: “No me molesta en absoluto que Gustavo Petro convoque jefes liberales (...) su mención lo acerca a los gobiernos liberales como símbolos de cambios profundos y verdaderos”.

Además, se despachó contra el presidente Iván Duque afirmando que “decir que el gobierno actual es malo, es insuficiente. Es dramático ver el pesimismo, desesperanza y zozobra que está reinando en el país”.

El exmandatario también se refirió a Alejandro Gaviria y aseguró que no se alejó del precandidato de la Coalición de Centro Esperanza, pero sí recalcó que el académico y exministro de Salud “se equivocó creyendo que podía comprometer a todo nuestro partido en una consulta a la que no estábamos invitados y en la que no queríamos participar”.