Íngrid Betancourt: "en el proyecto de Petro hay algo que nos lleva hacia el pasado"

Íngrid Betancourt habló con Noticias Caracol y Blu Radio sobre las elecciones presidenciales de 2022 y se refirió en particular al precandidato por el Pacto Histórico Gustavo Petro, a quien apoyó hace cuatro años.

Para Íngrid Betancourt el panorama es diferente hoy y sostuvo que “obviamente no” volvería a votar por el senador de la Colombia Humana.

“Si yo estuviera pensando en votar por Petro, estaría allá ayudando a esa coalición”, recalcó.

Para la militante de la Coalición Centro Esperanza, “la opción de Gustavo Petro se ha desdibujado muchísimo”.

Íngrid Betancourt considera que el proyecto del precandidato “es casi que agresivo en el cual pone muy incómodos a muchos ciudadanos que quieren consolidar lo que Colombia ha construido. Hay una retórica contra los empresarios, Colombia no puede salir adelante castigando a los empresarios”.

“Hay en el proyecto de Gustavo Petro algo que nos lleva hacia el pasado, es decir, con esa visión de que una vez que se está en el Gobierno, se espichan unos botones y se arreglan muchas cosas, y eso no es así. Hoy en día los gobiernos en el mundo son gobiernos que facilitan y que unen voluntades, no que se imponen con mano dura, y ahí lo que yo veo es que los extremos tanto de la izquierda como de la derecha se parecen cada día más”, agregó.

Íngrid Betancourt y su aspiración presidencial

“La pregunta que me quiero contestar a mí misma es ¿dónde sirvo mejor a Colombia?, ¿dónde puedo ayudar más? Y no siempre se ayuda más estando en primera línea. Hay veces que uno ayuda más estando tras bambalinas, haciendo un trabajo de consolidación, o de puente, o aún de reflexión sobre temas que otros por el agite en el que pueden estar de la primera línea no lo pueden tener”, dijo sin definir si se lanzará como precandidata a la Presidencia.

Por ahora, manifestó, su compromiso es, desde la Coalición Centro Esperanza, “reflexionar y aportar desde mi perspectiva para consolidar la unión del centro”.

“Ahora tenemos la tarea de consolidar listas (…) Después lograr que la Coalición Centro Esperanza sea la preferida de los colombianos”, señaló.

Reiteró que sigue evaluando “¿dónde puedo ser yo más eficaz? Es la pregunta que me hago y la que quiero responder”.

Íngrid Betancourt también habló de la respuesta que recibió de Margarita Rosa de Francisco, a quien había invitado a participar en la Coalición Centro Esperanza.

“El mensaje de Margarita Rosa por Twitter es muy lindo porque ella habla de algo que demuestra bien lo que ella es. Dice ‘yo quiero estar del lado de los descamisados’, y eso es muy lindo de ella, porque es una sensibilidad social que no muchas personas que han llegado a la fama, que tienen su vida ya solucionada, se acuerdan de todos aquellos que están del otro lado, son personas que la gente no mira, que no considera, que no respeta”, expresó.

“Estamos en lo mismo, lo que pasa es que nuestra interpretación es diferente”, añadió.

Íngrid Betancourt y su visión sobre la corrupción

Según la política, “Colombia está secuestrada por la corrupción y mientras esto persista, ninguno de los programas que quisiéramos implementar y que pudieran favorecer a los descamisados, o al 50% de los colombianos que están como entre paréntesis, que el Estado ni los mira, que no existe, que son como N.N., no personas” funcionarán.

Añadió que “mientras haya corrupción, mientras que la manera de llegar al poder sea con alianzas espurias, que maniatan y de nuevo secuestran al gobernante, que cuando llega por más que tenga buenas intenciones no pueda hacer nada porque le están pasando la cuenta de cobro y los recursos que deberían ir a la educación de nuestros niños, a darle a nuestros jóvenes la posibilidad de trabajos legales y dignos, pues termina en las cuentas privadas de los corruptos en el extranjero. Eso es lo que tenemos que reflexionar”.