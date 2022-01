Se estaría cocinando, otra vez, una alianza entre Óscar Iván Zuluaga y el Equipo por Colombia

Se habla nuevamente de la posible alianza entre Óscar Iván Zuluaga, candidato presidencial por el Centro Democrático, y la coalición Equipo por Colombia, luego de que dos de sus miembros enviaran por separado una carta al político. El motivo: un nuevo llamado a la unión, según ellos, para derrotar al petrismo.

El precandidato David Barguil dijo sobre esos acercamientos que “este camino de la política tiene dificultades, pero hay que anteponer esas diferencias y tenemos que sacar lo mejor de cada uno de nosotros”.

Por su parte, Federico Gutiérrez afirmó que “no es el momento de egos, no es el momento de mezquindades, no es el momento de ni siquiera pensar en uno u otro partido en particular o en una candidatura a través del ego, es el momento de pensar en Colombia”.

Pero estos coqueteos no solo apuntan a Óscar Iván Zuluaga.

Colombia Justa y Libres recibió en las últimas horas la invitación del Equipo por Colombia a ser parte de esta convergencia.

“El consejo directivo nacional del partido está evaluando esa invitación, la apertura mía al diálogo siempre ha estado, hemos tenido una línea a la primera vuelta de mayo 29, pero el diálogo tiene que estar siempre abierto”, dijo sobre esta propuesta el precandidato John Milton Rodríguez.

El Equipo por Colombia también estaría conversando con el partido político Salvación Nacional, del fallecido Álvaro Gómez Hurtado, que tiene como candidato a Enrique Gómez.

Por el momento, Óscar Iván Zuluaga prefirió no hablar del tema a los medios de comunicación.