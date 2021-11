Sergio Fajardo no renuncia a su candidatura: "Decisión de la Contraloría no me inhabilita"

Sergio Fajardo, precandidato por la Coalición Centro Esperanza, cuestionó duramente el fallo de la Contraloría General de la República sobre el caso Hidroituango. Afirmó, de forma tajante, que no abandonará la carrera por la Presidencia de Colombia. "El fallo de la Contraloría no me inhabilita", recalcó.

Fajardo dijo que buscará “demostrar que quienes conducen las ‘ías’ le hacen un juego nefasto al poder, a expresidentes y políticos importantes. Eso es corrupción y deshonestidad”.

El exgobernador lanzó graves acusaciones contra el contralor general, Carlos Felipe Córdoba, y manifestó que respondería “por cada afirmación que hago acá”.

El precandidato Sergio Fajardo manifestó que “como el contralor Carlos Felipe Córdoba prejuzgó, anticipando el sentido del fallo, como ha dicho que la Convención Americana de Derechos Humanos no debe ser aplicada textualmente en Colombia y como sabemos que nos enfrentamos a su jauría, cumpliremos la cita ante la Comisión Interamericana de DD. HH. para materializar las medidas cautelares que solicitamos tiempo atrás”.

Dicha jauría, según el exgobernador, la describió el mismo “contralor cuando, en forma folclórica, como es habitual, sin respeto por las personas, sin respeto por las consideraciones legales, afirmaba que él tenía ocho perros… Son bastantes”.

Insistió en que “nada nos impide seguir en la carrera por la Presidencia de la República”.

Publicidad

Para Sergio Fajardo, “la confirmación del fallo de la Contraloría en segunda instancia no fue una sorpresa, estaba anunciada”.

Pero “aunque no es una sorpresa, tampoco deja de ser una noticia difícil para mi candidatura. El propósito real es muy sencillo: suscitar dudas”, añadió.

Según el precandidato de la Coalición Centro Esperanza, han intentado “tacharme de deshonesto, no pudieron y hoy tampoco podrán. Esta vez es diferente. En otras ocasiones al menos había sutileza en las trampas, pero este último año ya no se cuidan, no hacen el más mínimo esfuerzo por ocultar sus intenciones politiqueras”.

Asimismo, reveló que “hace unos meses, la periodista María Jimena Duzán me confirmó que desde 2016 existe un ataque coordinado, planeado. Me dijo: ‘A Fajardo lo quieren joder y está asociado al cartel de la toga’”.

Por eso hizo un llamado “al señor Gustavo Moreno, exfiscal anticorrupción, (para que) ahora que ha decidido colaborar con la justicia, que públicamente le informe al país quién lo nombró, qué instrucción le dieron, quién le dio las órdenes de hacerlo”.

Acusaciones de Sergio Fajardo contra Carlos Felipe Córdoba

Publicidad

El precandidato afirmó que “Carlos Felipe Córdoba no es un contralor, es una ficha política. Fue la mano derecha de Germán Vargas en las pasadas elecciones y tiene el apoyo de su paisano César Gaviria Trujillo. Su obediencia ya fue puesta a prueba en 2017, cuando siendo el auditor presentó informes falsos e ilegales sin tener competencia alguna pretendiendo demostrar que en la gobernación había puesto la pauta a mi servicio y pagado favores a donantes de mi campaña con contratos. Todo se le derrumbó y el señor Córdoba nunca respondió por sus calumnias”.

Agregó que cuando el contralor se posesionó “empezó una administración que no controla, sino que baila sincronizadamente con todo lo que le favorece a este mal gobierno”.

Sobre el caso de Hidroituango, Sergio Fajardo afirmó que “ha estado plagado de insólitas irregularidades” y al “acomodo descarado del proceso en la Contraloría”.

El ente regulador, dijo, “cambió la acusación inicial en mi contra. Después de una supuesta y ardua investigación en la que invirtió tiempo y recursos me acusaron por una sola conducta, no ejercer control”, pero “terminé imputado por varias conductas diferentes”.

“Ya ni siquiera disimulan, no les importa el proyecto, ni que existan seguro, ni el riesgo para la comunidad de Ituango. Necesitaban culparme, le temen a un cambio de poder, hacia un gobierno donde la contratación no sea un botín”, subrayó Sergio Fajardo.

El precandidato expresó que, aunque “hay mucha gente buena” en los organismos de control, “el andamiaje favorece al poder y al dinero y esto tiene que cambiar”.

Publicidad

“El poder de las ‘ías’ para hacerme daño en estos casos por fin terminó, inicia el tiempo de los jueces al que nos sometemos con confianza, pero con respeto por la independencia”, insistió.

Y aseguró que “nunca he llamado ni directamente ni por interpuesta persona a magistrado o juez alguno, esa no es la justicia en la que creo”.

“Ya he enfrentado durante 22 años más de 200 investigaciones. Siempre he respondido por todas mis actuaciones porque yo sé que la lucha contra la corrupción es una lucha dura, profunda, pero por eso participo en política, porque creo que Colombia tiene que cambiar y el primer paso es que los corruptos no sigan dirigiéndonos a nosotros”, dijo.

Sergio Fajardo afirmó: “Siempre duermo tranquilo, no duermo mucho, pero duermo tranquilo y me duermo muy rápido y vivo en paz, yo tengo el espíritu tranquilo”.