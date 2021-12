Variante ómicron: piden a no vacunados evitar lugares cerrados

Autoridades colombianas de la salud hicieron un llamado enfático al Gobierno nacional para que se adopten medidas urgentes por la variante ómicron, misma por la que la OMS recomendó a mayores de 60 años y personas con comorbilidades evitar viajar en diciembre.

El organismo explicó en detalle a quiénes se refiere:

A las personas que no están totalmente vacunadas o que no tienen pruebas de una infección de SARS-COV-2 anterior, y que corren el riesgo de desarrollar una forma grave de la enfermedad o de morir, incluidas las de 60 años o más, o las que tienen comorbilidades que aumentan el riesgo del COVID-19 grave (por ejemplo, cardiopatías, cáncer y diabetes) se les aconseja aplazar sus viajes a las zonas de transmisión local.

Por esta razón, los expertos en salud piden al Gobierno adoptar medidas urgentes, como solicitar el carné de vacunación o certificado a ciudadanos extranjeros que arriben al país, incluyendo pruebas PCR en el aeropuerto.

Dionne Cruz, presidenta de la Asociación Colombiana de Salud, dijo que se hace necesario ya que “hay 14 millones de colombianos sin la primera dosis de la vacuna contra el COVID-19, el plan de vacunación solo cobija al 47% del país”.

“Hoy la variante delta es predominante en nuestro territorio y con el anuncio de la variante ómicron, mucho más contagiosa y con altas probabilidades de reinfección, debemos adoptar medidas urgentes para proteger a nuestros nacionales”, recalcó.

La Sociedad de Virología también les envió un mensaje a quienes no se han vacunado o no han completado el esquema.

"Quien no tenga las dos dosis está protegido a medias, es importante ponerse las dos dosis, y en aquellos adultos mayores que tengan alguna comorbilidad que los pueda hacer susceptibles a enfermarse gravemente deben ponerse el refuerzo, inclusive la recomendación es que si usted no está vacunado, no importa la edad, debería por lo pronto evitar lugares cerrados", dijo Jaime Castellanos, director del Instituto de Virología de la Universidad del Bosque.

El epidemiólogo Rónald Medina recalca que se debe “seguir favoreciendo la vacunación, que es de las pocas medidas que, combinadas, nos permiten disminuir o atenuar los picos de contagio que tenemos en el país. Ya se ha claramente demostrado a nivel mundial que la vacunación tiene un impacto positivo y esta tercera dosis de refuerzo nos puede ayudar a mantener el aplanamiento que estamos viviendo en el territorio colombiano”.