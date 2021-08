Escasez de vacunas COVID podría dar tiempo al virus para generar nuevos linajes, advierten expertos

La escasez de vacunas COVID-19 ha generado preocupación entre ciudadanos, así como de expertos, que hacen un llamado a mantener la guardia en alto para evitar que los casos por la pandemia se eleven.

El Gobierno Duque aseguró que este 31 de agosto arribarán 650 mil dosis de Pfizer, para la primera semana de septiembre 400 mil de AstraZeneca y para la segunda semana 2 millones de vacunas de Janssen, 2 millones de Sinovac por medio del mecanismo Covax y 700 mil de AstraZeneca.

Sin embargo, es evidente la escasez de vacunas COVID-19 en el país, donde de 300 mil inmunizaciones diarias se bajó a 100 mil.

Lo mismo ha ocurrido con la aplicación de segundas dosis, que pasaron de 68 mil diarias a 43 mil.

Aunque los retrasos por parte de las farmacéuticas se dan en medio de la disminución de casos y fallecimientos por COVID-19 en Colombia, hay preocupación entre quienes esperan para completar su esquema.

Esperar unos días no alterará el efecto de la inmunización, pero ante la espera hay que mantener las medidas de bioseguridad.

Luis Jorge Hernández, médico salubrista y epidemiólogo de la Universidad de los Andes, reconoce que “la demora en las segundas dosis de vacunas COVID-19 puede afectar coberturas. Recordemos que la persona se considera inmunizada 14 días después de la segunda dosis. Mientras más se demore, más difícil va a ser completar las coberturas”.

Es por eso que insiste en que entre “más rápido se logren altas coberturas, menos tiempo se da al virus para que haga nuevos linajes o variaciones. La variante delta ya está entre nosotros, podría volverse predominante, u otras variantes, entonces la demora en la vacunación afecta este propósito de pasar la página de la pandemia”.

Carlos Trillos, médico epidemiólogo de la Universidad del Rosario, también recuerda que “existe riesgo de un cuarto pico y para evitarlo es necesario tener presente que hay una circulación de la variante delta, que es mucho más contagiosa, así como de otras variantes como la alfa y la gamma. Por otra parte, hay una temporada de lluvias, hay que tener presente todo esto porque puede aumentar el riesgo”.

Y mientras se supera la escasez de vacunas COVID-19, el médico Hernández recomienda “combinar medidas farmacológicas vacunación con medidas no farmacológicas. Tapabocas, distancia física y espacios ventilados. También importante que el Gobierno nacional, las Secretarías de Salud y las EPS no bajen la guardia en los tamizajes. Hemos bajado número de tamizajes en Bogotá y a nivel nacional. Se debe buscar el virus, identificar los casos, los contactos y aislarlos. Cuarentenas masivas no, pero aislamientos selectivos sí”.

A la fecha, casi 15 millones de personas en el país ya tienen su esquema de vacunación contra el COVID completo. Sin embargo, todavía faltan 20 millones para la meta trazada.