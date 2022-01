Dilian Francisca Toro se baja de la carrera por la Presidencia

Dilian Francisca Toro, exgobernadora del Valle del Cauca y directora del Partido de la U, anunció este martes, 18 de enero, el retiro de su precandidatura en la carrera por la Presidencia de Colombia.

“Por primera vez en mi trayectoria pública, el cuidado de mi familia está por encima del agite de una campaña política en cabeza propia y siento el llamado del corazón y la razón que me dicen que tengo que privilegiarlos en estos momentos”, declaró Dilian Francisca Toro en un video compartido en redes sociales.

Publicidad

Tras entregar sus explicaciones, Dilian Francisca Toro, que junto a Alejandro Char, David Barguil, Enrique Peñalosa y Federico Gutiérrez era precandidata presidencial por la coalición Equipo por Colombia, desistió de continuar el proceso.

"Estoy en un momento de mi vida en el cual valoro más lo colectivo por encima de los intereses personales. Por todo lo anterior, quiero contarles que he tomado la decisión de no ser candidata en la consulta que se realizará el próximo 13 de marzo, esta decisión ya la he socializado con la bancada de mi partido y hemos decido que llevaremos un candidato a la consulta que estaremos anunciando prontamente”, enfatizó Dilian Francisca Toro.

Hoy quiero compartir con todos los colombianos algunas reflexiones y en especial, una decisión importante que he venido analizando en el transcurrir de estos meses. Me encuentro ante un llamado de atención entre el corazón y la razón, el cual privilegia el bienestar de mi familia pic.twitter.com/VtpDKWKflp — Dilian Francisca T. (@DilianFrancisca) January 18, 2022

Publicidad